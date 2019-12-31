Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Сроки проекта из-за этого сдвинутся, но он будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Авто
Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
Меркель приветствует соглашение Москвы и Киева по транзиту газа
Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценила заключение между Россией и Украиной соглашения о транзите газа.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Рита Дакота попала в ДТП в такси
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию.
Финансы
Официальный курс евро с 1 января составил 69,38 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 1 января, вырос на 3,71 копейки - до 69,3777 рубля, курс доллара не изменился и составил 61,9057 рубля, следует из данных Банка России.
Хоккей
Россия — Германия 0:0 (1-й период)
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Гаджеты
Компания Oppo представила линейку смартфонов Reno3
Хоккей
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России
Jaguar Land Rover рассказал о «виртуальной» электронике в интерьере Новый Jaguar F-Type уже доступен для заказа в нашей стране.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Политика
Политолог ответил главреду «Независимой газеты» про «мобилизацию российского народа» против Польши
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ответил главному редактору «Независимой газеты» Константину Ремчукову на заявления о «мобилизации российского народа» против Польши.
Происшествия
Пожизненно осужденному экс-участковому добавили срок за 10 убийств
Суд добавил 12,5 лет к пожизненному сроку бывшего участкового Сергея Крохина, руководившего бандой "черных риелторов" - до этого он отбывал наказание в колонии особого режима за шесть убийств, но позже признался еще в четырех эпизодах.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Футбол
«Барселону» Гвардиолы назвали лучшей командой десятилетия
Журнал Four Four Two составил рейтинг лучших команд уходящего десятилетия (2010-2019).
Футбол
Клопп согласен отпустить Лаллана из «Ливерпуля»
Источники сообщают, что тренер хотел бы оставить Лаллану, но он уважает футболиста и понимает, что он слишком силен для роли запасного.
Общество
Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Происшествия
Восемь человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна
Восемь человек были похищены с танкера Happy Lady под флагом Греции утром во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Кино