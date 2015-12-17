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В Кремле обратили внимание на открытое письмо в адрес президента Владимира Путина с требованием усилить меры по борьбе с пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 20 марта.

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Энергетика В Кремле не считают катастрофой цены на нефть В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.

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