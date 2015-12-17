Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на открытое письмо Путину из-за коронавируса

В Кремле обратили внимание на открытое письмо в адрес президента Владимира Путина с требованием усилить меры по борьбе с пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 20 марта.
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Дмитрий Песков
Да, безусловно, обратили внимание. Мы уверены также, что на это обратят внимание и в руководстве штаба и члены штаба, которые организуют, осуществляют борьбу с коронавирусом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 07:41

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