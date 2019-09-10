Политика
News.ruКремль отреагировал на отставку Болтона
Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона является внутренним делом страны.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Происшествия
В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре
Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 10:59
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Культура
Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
News.ru 04:54
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Армия и оружие
Короли неба
В качестве нарушителя границы выступил МиГ-31 - его задачей было проникнуть в воздушное пространство РФ и уйти от преследования.
Российская газета 16:41
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Гаджеты
Apple 10 сентября представит новые модели iPhone
Американская компания Apple сегодня, 10 сентября, представит новые модели iPhone.
REGNUM 04:07
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Экономика
Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ
Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
Единоборства
Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Единоборства
Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом
RT на русском 12:37
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
Религия
Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II
Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Армия и оружие
Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).
РБК 16:37
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Мхитарян объяснил, почему покинул Англию
Евро-футбол.ру 07:49
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»
Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Происшествия
Под Нижним Новгородом на промышленном складе произошёл крупный пожар
В Богородском районе Нижегородской области на складе горюче-смазочных материалов произошёл сильный пожар.
RT на русском 13:47
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых
Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS 10:32
Экономика
Россия увеличила экспорт водки на 14,7%
Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM 04:40
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Путин уволил заместителя министра иностранных дел Карасина
Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел, вместо него назначен Евгений Иванов, сообщается в указах, размещенных на портале правовой информации.
Ведомости 10:09