Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейКремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле уважают все точки зрения.
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В Кремле ознакомились с обращением ученых, адвокатов и деятелей культуры против поправок в Конституцию – Песков

Эхо Москвы07:04

В Кремле прокомментировали письмо учёных против поправок к Конституции

RT на русском06:55

Кремль оценил письмо правоведов против обнуления сроков

Московский Комсомолец06:30

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

РИА Новости06:36

Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию

Газета.Ru06:33

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

РБК06:32

В Кремле приняли во внимание письмо общественников против поправок в Конституцию

Интерфакс06:54
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Политика

Евросоюз закроет въезд для иностранцев

Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
РИА Новости 11:24
Общество

Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости.
Lenta.ru 10:29
Хоккей

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Чемпионат вчера в 04:05
Политика

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:29
Футбол

Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 10:33
Наука

Вся коллекция свитков Мертвого моря в музее США оказалась подделкой

Машины и Механизмы 05:48
Общество

Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса

Lenta.ru 10:36
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Газета.Ru вчера в 10:53
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Армия и оружие

В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»

«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Дни24 14 марта в 11:50
Политика

Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают

Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
REGNUM 10:47
Экономика

Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть

Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российских банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 21:10
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Общество

Трое заболели коронавирусом в Тольятти

В Самарской области подтвердились три случая заболевания коронавирусом, об этом сообщает Роспотребнадзор.
ГТРК Самара 10:23
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия вчера в 07:21
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку практически до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля.
News.ru вчера в 17:34
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93

93 случая заражения коронавирусом зафиксировано в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Московский Комсомолец 08:48
Происшествия

Самолет штатно сел в Перми после сообщения о «минировании»

Вылетевший в Пермь из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в аэропорту Большое Савино, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 10:41
Общество

В Москве расширили список стран «карантинной зоны»

В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток.
Lenta.ru 10:04
Общество

В российских школах могут продлить каникулы из-за коронавируса

В России рассматривают возможность продления школьных каникул из-за распространяющего коронавируса. О таких мерах сообщают в правительстве.
Летидор 08:40
Происшествия

В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

В Красноярске госпитализирован прибывший из Австрии мужчина, у которого предварительно диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 05:53
Политика

Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.
RT на русском 09:35
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Российская газета 10:18
Общество

Иностранцам временно запретили посещать российские учреждения культуры

Минкультуры России ввело временный запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами.
Газета.Ru 10:55
Экономика

Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства

Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.
ТАСС 10:27
Армия и оружие

Индия получит российские С-400 до конца 2024 года

Москва, 16 марта 2020, 12:41 — REGNUM Россия до конца 2024 года поставит Индии все системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, оговорённые контрактом.
REGNUM 05:41
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости вчера в 06:03
Здоровье

Коронавирус чаще убивает курильщиков

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об исследованиях, согласно которым риск заражения коронавирусом у некурящих людей выше, чем у курильщиков.
Росбалт 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
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