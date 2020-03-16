Политика
Национальная служба новостейКремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле уважают все точки зрения.
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Политика
Евросоюз закроет въезд для иностранцев
Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Общество
Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости.
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Политика
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Наука
Вся коллекция свитков Мертвого моря в музее США оказалась подделкой
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Армия и оружие
В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»
«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Политика
Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают
Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
Экономика
Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть
Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российских банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Общество
Трое заболели коронавирусом в Тольятти
В Самарской области подтвердились три случая заболевания коронавирусом, об этом сообщает Роспотребнадзор.
Общество
Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку практически до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93
93 случая заражения коронавирусом зафиксировано в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Самолет штатно сел в Перми после сообщения о «минировании»
Вылетевший в Пермь из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в аэропорту Большое Савино, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
Общество
В Москве расширили список стран «карантинной зоны»
В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток.
Общество
В российских школах могут продлить каникулы из-за коронавируса
В России рассматривают возможность продления школьных каникул из-за распространяющего коронавируса. О таких мерах сообщают в правительстве.
Происшествия
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
В Красноярске госпитализирован прибывший из Австрии мужчина, у которого предварительно диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Общество
Иностранцам временно запретили посещать российские учреждения культуры
Минкультуры России ввело временный запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства
Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.
Армия и оружие
Индия получит российские С-400 до конца 2024 года
Москва, 16 марта 2020, 12:41 — REGNUM Россия до конца 2024 года поставит Индии все системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, оговорённые контрактом.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Здоровье
Коронавирус чаще убивает курильщиков
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об исследованиях, согласно которым риск заражения коронавирусом у некурящих людей выше, чем у курильщиков.