В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле уважают все точки зрения.

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

Политика Евросоюз закроет въезд для иностранцев Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Политика В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.

Политика Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.

Общество Трое заболели коронавирусом в Тольятти В Самарской области подтвердились три случая заболевания коронавирусом, об этом сообщает Роспотребнадзор.

Общество Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Происшествия Самолет штатно сел в Перми после сообщения о «минировании» Вылетевший в Пермь из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в аэропорту Большое Савино, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.

Политика Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.

Энергетика Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.

Экономика Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.

Здоровье ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.