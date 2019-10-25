Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

Происшествия В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Общество «Руслан» застоялся в Ульяновске ИФК может продать его по демпинговой цене Лизинговая компания "Ильюшин Финанс" (ИФК) рассматривает возможность реализации своего единственного самолета Ан-124-100 "Руслан" по демпинговой цене, рассказывают источники "Ъ".

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Армия и оружие Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

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