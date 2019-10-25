Экономика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.
Читать в источнике
Комментировать162
Дмитрий Песков
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 07:35

Подробнее о событии

Песков сообщил о продолжении переговоров РФ и Белоруссии по кредиту на $600 млн

Известия08:22

В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии

РИА Новости07:25

В Кремле рассказали о переговорах с Белоруссией по кредиту на $600 млн

Московский Комсомолец07:48

Песков сообщил о продолжении переговоров с Минском по кредиту на $600 млн

РБК07:45

Песков: Москва продолжает контакты с Минском по поводу госкредита

ТАСС07:39

Песков: Москва и Минск продолжают переговоры по кредиту в $600 млн

RT на русском07:35

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Коммерсантъ08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Политика

Аваков выступил в защиту «Азова»

«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов» является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение», — заявил Аваков.
Известия 04:09
Общество

«Руслан» застоялся в Ульяновске

ИФК может продать его по демпинговой цене Лизинговая компания "Ильюшин Финанс" (ИФК) рассматривает возможность реализации своего единственного самолета Ан-124-100 "Руслан" по демпинговой цене, рассказывают источники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой в розовой карете «оторвались от папарацци»

За кадром Максим Галкин интересуется у детей куда они так спешат, на что дети отвечают, что «они успешно оторвались о папарацци».
Privet-Rostov.ru 12:32
Авто

Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня 06:32
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие

Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Аргументы и Факты 07:49
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП на Обводном

Ленинский районный суд Петербурга в пятницу, 25 октября арестовал предполагаемого виновника ДТП на пересечении набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта.
Питерские заметки 12:33
Общество

«Дочка» РЖД допустила отказ от названия «плацкарт»

Директор «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) Петр Иванов заявил журналистам, что в будущем компания может отказаться от названия «плацкарт», передает корреспондент РБК.
РБК 13:42
Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 06:51
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Музыка

Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам

Взгляд.ру 13:20
Технологии

На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 06:43
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Футбол

Комбаров назвал Аленичева строителем чемпионского «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что Массимо Каррера привёл к чемпионству уже готовую команду.
RT на русском 15:39
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

Топ-менеджер «Альфа-капитала» уволился после обвинений в избиении жены

Ридус 15:40
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия

В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Экономика

Силуанов заявил о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Глава ведомства уточнил, что рост инфляции, согласно прогнозам на следующий год, закрепится на уровне от 3% до 4%. Министр подчеркнул, что в течение последних шести лет в бюджетной сфере произошел существенный скачок роста заработных плат.
Мойка78 22 октября в 23:58
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые за месяц

В последний раз нефть Brent была выше $62 30 сентября — тогда цены поднимались до отметки $62,24.
РБК 15:46
Происшествия

Депутат Госдумы выступил в защиту осужденного астраханского психиатра

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что руководство Российского общества психиатров попросило президента РФ Владимира Путина взять на контроль ситуацию с Шишловым.
ТАСС 15:33
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Общество

Норвежская авиакомпания закупит 40 самолетов SSJ-100

Би-порт 04:52
Шоу-бизнес

Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной

У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews вчера в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное