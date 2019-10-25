Экономика
Lenta.ruКремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.
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Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35
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Песков сообщил о продолжении переговоров РФ и Белоруссии по кредиту на $600 млн
Известия25 октября в 08:22
В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии
РИА Новости25 октября в 07:25
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
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Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
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Политика
В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, который был в итоге подписан президентами Турции и России.
Журналистская правда 07:21
Космос
Россия модернизирует «Союз» для космических туристов
Корабль для полета на Международную космическую станцию будет доработан так, чтобы им мог управлять только один профессиональный космонавт, а не экипаж из командира и двух бортинженеров, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
Новые Известия 23 октября в 22:25
Наука
Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
РИА Новости 03:09
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Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
3DNews вчера в 15:34
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Крылья Советов — Зенит 0:1 (1-й тайм)
RT на русском 05:53
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Администрация Волгоградской области пополнит автопарк 11 автомобилями
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Родной город 04:07
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Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
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Газета.Ru 03:32
Происшествия
В ДТП под Нолинском погибли 4 человека
В ДТП под Нолинском погибли 4 человека. Еще 8 получили травмы различной степени тяжести.
Эхо Москвы в Кирове 03:22
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Европа переходит на зимнее время
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Газета.Ru вчера в 17:49
Авто
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Восьмое поколение Volkswagen Golf, наконец, дебютировало.
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Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
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Автоспорт
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что Макс Ферстаппен повел себя в квалификации Гран При Мексики недальновидно.
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WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
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