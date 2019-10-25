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В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

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