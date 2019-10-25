Экономика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.
Читать в источнике
Комментировать182
Дмитрий Песков
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35

Подробнее о событии

Бульба по-китайски. Беларусь теперь ищет кредиты не у России, а у Китая. А нефть — у Казахстана. Как это понимать?

Новая газетавчера в 10:19

Песков сообщил о продолжении переговоров РФ и Белоруссии по кредиту на $600 млн

Известия25 октября в 08:22

Песков: Москва продолжает контакты с Минском по поводу госкредита

ТАСС25 октября в 07:39

Песков сообщил о продолжении переговоров с Минском по кредиту на $600 млн

РБК25 октября в 07:45

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Коммерсантъ25 октября в 08:06

Песков: Москва и Минск продолжают переговоры по кредиту в $600 млн

RT на русском25 октября в 07:35

В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии

РИА Новости25 октября в 07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

РИА Новости вчера в 18:27
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Культура

Школьник из Красноярска попал в эфир шоу «Танцы» на ТНТ

В субботу, 26 октября, в эфир шоу «Танцы» на ТНТ вышел сборный выпуск со всех кастингов нового сезона.
НГС24 вчера в 22:25
Политика

В КНДР подозревают США в использовании дружбы Трампа и Ким Чен Ына

Американская сторона использует в своих целях дружбу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Газета.Ru 01:25
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Газета.Ru вчера в 12:20
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Общество

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек

РБК 24 октября в 22:33
Политика

Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ вчера в 19:15
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета 25 октября в 23:21
Происшествия

Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Известия 01:52
Общество

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК 25 октября в 13:20
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Единоборства

Дуглас Лима победил Рори Макдональда и стал чемпионом Bellator

Чемпион Bellator в полусреднем весе Рори Макдональд не смог защитить пояс в бою с экс-чемпионом Дугласом Лимой.
Sports.ru 01:43
Наука

Различие в магнитных свойствах помогло разделить редкоземельные металлы

N+1 24 октября в 11:15
Здоровье

Врач назвала главные ошибки в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
РИА Новости 02:51
Здоровье

В Колумбии девушка из-за болезни впадает в сон на месяцы

ToDay News Ufa вчера в 14:00
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 25 октября в 15:19
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Теннис

Теннис. Даниил Медведев попал на обложку L’Equipe

Французское издание поместило на обложку российского теннисиста.
Bookmaker-ratings.ru 02:38
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Культура

Михаил Пореченков сыграет Витю Мясника в новом сериале

Уже в этот понедельник на ТНТ начинают показывать новый комедийный сериал с Михаилом Пореченковым в главной роли.
Вечерняя Москва 25 октября в 07:57
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

REGNUM вчера в 07:08
Транспорт

Александр Розенбаум высказался о смертельной аварии на Алтае

Аргументы и Факты - Алтай 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное