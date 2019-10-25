Экономика
Lenta.ruКремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.
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Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском вчера в 07:35
с чего всё началось
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск не ведет переговоров с Москвой по поводу российского кредита на $ 600 млн, сообщает белорусское агентство «БелТа».Дождьвчера в 06:48
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Песков сообщил о продолжении переговоров РФ и Белоруссии по кредиту на $600 млн
Известиявчера в 08:22
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео положение дел в Сирии, а также отношения Вашингтона и Москвы.
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«Слабое звено» возвращается на экраны
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Актуальные Новости 24 октября в 13:28
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В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
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В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
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