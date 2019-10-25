Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

Политика Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.

Происшествия В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.

Финансы Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).

Общество В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям В Пардаугаве в Риге вандалы осквернили памятник воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, а также оставили на монументе надпись «оккупанты» на латышском языке.

Армия и оружие Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.