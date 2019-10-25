Экономика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.
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Дмитрий Песков
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском вчера в 07:35

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