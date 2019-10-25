Экономика
Lenta.ruКремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.
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Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35
с чего всё началось
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск не ведет переговоров с Москвой по поводу российского кредита на $ 600 млн, сообщает белорусское агентство «БелТа».Дождь25 октября в 06:48
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Песков сообщил о продолжении переговоров РФ и Белоруссии по кредиту на $600 млн
Известия25 октября в 08:22
В Кремле считают переговоры о кредите с Китаем суверенным правом Белоруссии
РИА Новости25 октября в 07:25
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
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