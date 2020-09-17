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Интерфакс
Интерфакс

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.В источнике
С чего всё началось
«Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный», - цитирует «Польское радио
» слова пресс-секретаря генеральной прокуратуры Эвы Бялик.
Ридус18:16
Подробнее о событии
ТАСС

В Кремле негативно относятся к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским

ТАСС06:30
URA.Ru

Кремль уточнил, выдадут ли Польше диспетчеров из России

URA.Ru07:25
Интерфакс

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Интерфакс02:21
РБК

Песков ответил на требование Польши арестовать диспетчеров по делу Ту-154

РБК06:22
Коммерсантъ

Кремль негативно оценивает планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров

Коммерсантъ06:06
RT на русском

В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

RT на русском07:23
РИА Новости

Кремль прокомментировал планы Польши арестовать российских диспетчеров

РИА Новости06:13

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
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У главы Клинского района Подмосковья нашли недвижимость на 100 млн

В нашем распоряжении оказались документы, которые подтверждают, что глава Клинского района Подмосковья и ее супруг бывший прокурор Тульской области владеют заграничной недвижимостью на сумму почти 100 млн рублей.
РЕН ТВ15 сентября в 06:02
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В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Hyundai представила кроссовер Tucson нового поколения

Компания Hyundai официально показала кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации, который выйдет на рынок как в стандартном варианте исполнения, так и с удлиненной колесной базой в соответствии с потребностями клиентов рынков различных стран.
32CARS.ru23:21
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Парламент США обвинил Boeing в крушении самолетов 737 MAX

Авиакатастрофы самолетов модели Boeing 737 MAX обусловлены рядом нарушений при проектировании воздушного судна, заявила Комиссия палаты представителей конгресса США 16 сентября, сообщает пресс-служба конгресса.
ИА Красная Весна02:34
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