Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ. Таким образом представитель Кремля отреагировал на публикацию соответствующих материалов, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

ВИЧ-инициированные

Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.
Коммерсантъвчера в 17:11

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Песков о поручениях Путина по борьбе с ВИЧ: Никогда не слышал об этом

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Песков заявил, что никогда не слышал о «поручениях» Путина по ВИЧ

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Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

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Песков фразой «никогда не слышал» ответил на «поручения» Путина по ВИЧ

РБК07:42

Песков о поручениях президента по ВИЧ: никогда не слышал об этом

Коммерсантъ07:23

Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ

Газета.Ru07:17

Песков отреагировал на новости о «поручениях» Путина по борьбе с ВИЧ

Телеканал 360°07:50
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План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ

Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Украина.ру 20 февраля в 11:47
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Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
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Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru 09:46
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Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

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В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

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РИА Новости 11:31
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Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Политика Сегодня 01:43
Наука

Кожа человека обладает способностями человеческого мозга

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Science Alert, при исследовании взаимодействия различных групп клеток кожи между собой, у некоторых из них был обнаружен схожий с нейронами головного мозга узор взаимодействия.
ToDay News Ufa 19 февраля в 14:46
Армия и оружие

Первую часть российских комплексов «Панцирь С1» доставили в Сербию

Сербия в субботу, 22 февраля, получила первую часть комплексов "Панцирь-С1", передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:53
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«Марсель» дома потерпел поражение от «Нанта»

«Марсель» проиграл «Нанту» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции. Гости открыли счет на 34-й минуте усилиями Энтони Лимбомбе.
Sport24.ru 13:30
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Логинов: полиция видела в нас преступников

22 февраля в 6 утра итальянская полиция ворвалась в номер Александра Логинова и провела обыск, изъяв все носители информации.
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Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
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Здоровье

Леонид Рошаль: Здоровье россиян начинается в муниципалитетах

В целом предлагается первый пункт статьи 132 дать в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы».
Газета Республика Башкортостан вчера в 05:15
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СПАЛ — Ювентус 1:2 (2-й тайм)

Как отмечает твиттер Gracenote Live, эта встреча стала 1000-й для португальца в профессиональной карьере.
Sport24.ru 12:16
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Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

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РИА Новости 20 февраля в 20:39
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Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

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Армия и оружие

Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения

Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
Pravda.Ru 12:18
Армия и оружие

США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов

США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
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Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
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Российские вирусологи спрогнозировали эпидемию коронавируса

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Новый телепроект «Вассалям» на БСТ побил рейтинги федеральных каналов

Вечернее телевизионное шоу «Вассалям», впервые вышедшее в эфир телеканала БСТ в пятницу 21 февраля, стало самым рейтинговым телесобытием дня.
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В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России

В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
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МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

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Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников

Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
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Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области

Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
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Ученые показали, что работой сердца и сосудов управляют разные механизмы

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Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

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Газета.Ru вчера в 23:17
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