Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ. Таким образом представитель Кремля отреагировал на публикацию соответствующих материалов, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.Коммерсантъвчера в 17:11
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Здоровье
План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ
Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Наука
Кожа человека обладает способностями человеческого мозга
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Science Alert, при исследовании взаимодействия различных групп клеток кожи между собой, у некоторых из них был обнаружен схожий с нейронами головного мозга узор взаимодействия.
Армия и оружие
Первую часть российских комплексов «Панцирь С1» доставили в Сербию
Сербия в субботу, 22 февраля, получила первую часть комплексов "Панцирь-С1", передает "Интерфакс".
Футбол
«Марсель» дома потерпел поражение от «Нанта»
«Марсель» проиграл «Нанту» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции. Гости открыли счет на 34-й минуте усилиями Энтони Лимбомбе.
Биатлон
Логинов: полиция видела в нас преступников
22 февраля в 6 утра итальянская полиция ворвалась в номер Александра Логинова и провела обыск, изъяв все носители информации.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Здоровье
Леонид Рошаль: Здоровье россиян начинается в муниципалитетах
В целом предлагается первый пункт статьи 132 дать в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы».
Футбол
СПАЛ — Ювентус 1:2 (2-й тайм)
Как отмечает твиттер Gracenote Live, эта встреча стала 1000-й для португальца в профессиональной карьере.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Армия и оружие
Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения
Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов
США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Здоровье
Российские вирусологи спрогнозировали эпидемию коронавируса
Лукашев добавил, что вторая вспышка коронавируса, которая предположительно, возникнет в октябре, захватит всю территорию РФ.
Культура
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ побил рейтинги федеральных каналов
Вечернее телевизионное шоу «Вассалям», впервые вышедшее в эфир телеканала БСТ в пятницу 21 февраля, стало самым рейтинговым телесобытием дня.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены
39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Шоу-бизнес
Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников
Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
Происшествия
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Наука
Ученые показали, что работой сердца и сосудов управляют разные механизмы
Российские ученые выяснили, что сердце и сосуды регулируют независимые друг от друга механизмы.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.