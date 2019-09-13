Политика
Газета.RuКремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс". По его словам, эта идея заслуживает внимания.
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Греф обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНациональная служба новостей вчера в 13:59
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Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
REGNUM вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем
Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.
Discover24 вчера в 06:27
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
iReactor вчера в 19:24
Армия и оружие
Флагман Тихоокеанского флота провел ракетные стрельбы в Тихом океане
Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений в Тихом океане выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан», уничтожив «надводный корабль» условного противника на расстоянии около 500 км, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
Взгляд.ру вчера в 23:20
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости 12 сентября в 14:49
Гаджеты
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Осенью 2019 года эксперты Роскачества пополнили масштабное исследование смартфонов итогами испытаний 23 новинок, в результате чего в рейтинге устройств, сформированном летом этого же года, произошли изменения.
Роскачество вчера в 01:00
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
Фигурное катание
Медведева упустила победу на турнире в Канаде
Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла.
Lenta.ru 03:41
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Энергетика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Футбол
Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Политика
Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» советское наследие
Популярный немецкий таблоид выпустил достаточно провокационную статью, в которой речь идет о советском наследии, которое, по характеристике автора, «проклято».
Live24 вчера в 01:26
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Политика
Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
Российская газета 01:59
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Киев ищет пути для компромисса в стремлении к нормализации отношений России и Украины, в которых, по оценке главы украинского МИД, сейчас наблюдается оттепель.
Экономика сегодня вчера в 16:04
Политика
В Крыму предложили Зеленскому провести референдум
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника
По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Футбол
Де Хеа согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Де Хеа выступает за клуб из Манчестера с 2011 года. Его действующий контракт с манкунианцами рассчитан до конца сезона-2019/20.
Евро-футбол.ру 02:29
Здоровье
В Новгороде врачи больницы объявили итальянскую забастовку
Врачи четырех отделений областной детской клинической больницы в Великом Новгороде объявили итальянскую забастовку, функционирует в обычном режиме сообщает пресс-служба регионального правительства.
Московский Комсомолец вчера в 10:41
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Армия и оружие
Российский ЗРК С-300 показали в необычном виде
Недавно на полигоне Ашулук, что в Астраханской области, начались учения, получившие название «Славянский щит-2019».
ГЛАС.RU вчера в 03:47
Гаджеты
Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
Astera 12 сентября в 12:17
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала первое фото в свадебном платье
Напомним, что в одном из недавних интервью журналистка призналась, что накануне свадебной церемонии она и Константин Богомолов обвенчаются.
Kleo.ru вчера в 05:59
Политика
«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение
Пропажа депутата После избрания Соловьева депутатом "Дождь" сообщил, что в течение двух суток после выборов было неясно, существует ли он вообще, и что о нем ничего не могли сказать в партии, его искали члены окружной комиссии.
РБК 03:01