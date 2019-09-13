Политика

Газета.RuГазета.RuКремль отреагировал на предложение сократить число полицейских

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс". По его словам, эта идея заслуживает внимания.
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Дмитрий Песков
Греф обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание.
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