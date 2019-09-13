Греф обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс". По его словам, эта идея заслуживает внимания.

Политика В Совфеде посоветовали Украине войти в состав России В Совфеде слова президента Украины Владимира Зеленского про действенные способы возвращения Крыма назвали сказками для избирателей, которых киевские власти считают дураками.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Шоу-бизнес Заворотнюк ввели в медикаментозную кому Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Шоу-бизнес «Моя любовь»: Кассель нежно поздравил дочь Беллуччи с днем рождения К старшей Кассель накануне публично обратился в своем блоге. Повод для этого более чем весомый – Деве исполнилось 15 лет.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Технологии На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.

Происшествия Отголоски землетрясения на Алтае ощутили в Новосибирске Жители Новосибирской области ощутили отголоски землетрясения, произошедшего сегодня, 13 сентября, в Республике Алтай.

Технологии Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Политика В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Происшествия В Калининградской области электромобиль упал на пляж Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.

Происшествия Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.

Армия и оружие Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.