Политика
Газета.RuКремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс". По его словам, эта идея заслуживает внимания.
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Греф обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНациональная служба новостей 13:59
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:02, Вашингтон
Политика
В Совфеде посоветовали Украине войти в состав России
В Совфеде слова президента Украины Владимира Зеленского про действенные способы возвращения Крыма назвали сказками для избирателей, которых киевские власти считают дураками.
Газета.Ru 15:40
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Наука
Алечский ледник в Альпах может практически исчезнуть к 2100 году
Алечский ледник может практически исчезнуть к 2100 году.
Актуальные Новости 04:37
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Шоу-бизнес
«Моя любовь»: Кассель нежно поздравил дочь Беллуччи с днем рождения
К старшей Кассель накануне публично обратился в своем блоге. Повод для этого более чем весомый – Деве исполнилось 15 лет.
Телепрограмма вчера в 14:39
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Происшествия
Отголоски землетрясения на Алтае ощутили в Новосибирске
Жители Новосибирской области ощутили отголоски землетрясения, произошедшего сегодня, 13 сентября, в Республике Алтай.
REGNUM 03:33
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец 10:22
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Единоборства
Бой Ковалева с Альваресом состоится в Лас-Вегасе 2 ноября
Аргументы и Факты 15:09
Политика
В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже
Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:33
Здоровье
Вероника Скворцова: В диспансеризацию включат скрининги для пожилых
Российская газета 08:23
Наука
Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.
РИА Новости 13:32
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Политика
Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.
RT на русском 14:32
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости вчера в 14:59
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58