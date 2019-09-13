Политика
Газета.RuКремль отреагировал на предложение сократить число полицейских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс". По его словам, эта идея заслуживает внимания.
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Греф обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНациональная служба новостей вчера в 13:59
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Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
Известия вчера в 05:33
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM вчера в 08:56
Происшествия
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании от неизвестной болезни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Танзанию команду специалистов для срочного расследования смерти женщины от неизвестной болезни.
Известия 00:22
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
iReactor вчера в 14:08
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Авто
«ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Автомобиль получил модернизированный передний мост со ШРУСами, новую раздаточную коробку с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом и измененную конструкцию поворотных кулаков.
Автоновости дня вчера в 01:05
Политика
Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
Российская газета вчера в 22:26
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках
Свадьба телеведущей состоялась в пятницу, 13 сентября Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках.
Аргументы и Факты 00:28
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Эксперт по энергетике рассказал про переход населения Украины на дрова
Украинские граждане отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за того, что уровень жизни в стране продолжает падать.
Известия вчера в 22:12
Армия и оружие
В Оренбург приедет Владимир Путин
По неофициальной информации, в Оренбуржье приедет Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, президент РФ Владимир Путин.
Oren.ru вчера в 00:29
Авто
Rolls-Royce отзывает внедорожники Cullinan из-за тусклых фонарей
SpeedMe 12 сентября в 23:23
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия вчера в 20:46
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 12 сентября в 02:02
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Политика
Зеленский озвучил условия проведения выборов в Донбассе
РИА Новости вчера в 11:35
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru 12 сентября в 20:56
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru вчера в 13:10
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
Италия начнет платить за переезды в города
Российская газета 12 сентября в 08:42
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 12 сентября в 11:22
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 12 сентября в 03:32