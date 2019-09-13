Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на предложение сократить число полицейских

В Кремле считают заслуживающей внимания идею главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплаты сотрудникам полиции при сокращении штата ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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Дмитрий Песков
Греф обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание.
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