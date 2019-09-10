Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле

Должность чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США, в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает во вторник, 10 сентября, РИА Новости.
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с чего всё началось

Песков подтвердил, что ранее Смоленков работал в администрации президента, но был уволен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником Администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.
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Кремль подтвердил, что «ценный агент» США работал в администрации президента

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В Кремле и МИДе заявили, что ничего не знают о работе чиновника из администрации президента на американскую разведку

Эхо Москвы11:05

В Кремле признали, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента

URA.Ru05:46
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