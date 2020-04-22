О планах ввести налог в 13% с доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей, президент России Владимир Путин объявил 25 марта в обращении к гражданам. Песков отмечал, что введение этого налога станет шагом на пути к «восстановлению баланса справедливости в экономической сфере».

Кремль отреагировал на слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

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