Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Кремль отреагировал на слова Помпео о ситуации с Навальным

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Госсекретаря США Майкла Помпео о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает корреспондент "Газеты.ru". Ранее Помпео заявил, что мировое сообщество ждет от России привлечения к ответственности виновных в инциденте.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Еще раз повторяю: мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Прямые или косвенные указания на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему, эти намеки считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность.
С чего всё началось
ТАСС

Песков опроверг, что Путин в разговоре с Конте обещал создать комиссию по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в четверг информацию о том, что глава государства Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал создать комиссию по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным.
ТАСС05:56
Подробнее о событии
Интерфакс

Песков назвал недопустимыми намеки на причастность Москвы к отравлению Навального

Интерфакс06:07
Газета.Ru

Кремль отреагировал на слова Помпео о ситуации с Навальным

Газета.Ru05:25
ТАСС

Кремль не располагает официальной информацией о состоянии здоровья Навального

ТАСС05:49
Ведомости

Кремль назвал ошибочными намеки на отравление Навального российскими властями

Ведомости05:38
Эхо Москвы

В Кремле называют недопустимыми намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Алексея Навального

Эхо Москвы05:30
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Lenta.ru05:49
РБК

Песков назвал искажающими реальность слова Помпео о Навальном

РБК05:18

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

В последние дни некоторые СМИ и Telegram-каналах публикуют ложные сведения о том, что после единого дня голосования, который намечен на 13 сентября, в России будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Известия05:28
2

Президент РФС поблагодарил ТАИФ за вклад в развитие футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил благодарность группе компаний ТАИФ за строительство футбольно-регбийного манежа "Искандер" и других инфраструктурных футбольных объектов на территории Республики Татарстан.
Реальное время04:59

В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
195

Феттель подписал контракт с командой «Астон Мартин»

Как сообщается на сайте "Формулы-1", 33-летний немец подписал контракт со следующего сезона с командой, которая в нынешнем чемпионате называется "Рейсинг Поинт", а в 2021 году сменит название на "Астон Мартин".
Российская газета04:46

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
4,5K

Песков оценил сообщения об атаке российских хакеров на Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.
Газета.Ru05:48
2

Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
6

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
481

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
449