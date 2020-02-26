Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
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А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.Актуальные комментарии00:55
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Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Игры
Появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps
В сети появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps, где различные журналисты поделились своим финальным мнением о метроидвании после нескольких часов игры.
Гаджеты
AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Политика
Трамп продлил на год санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
Культура
На КиноПоиск HD вышел документальный фильм о Владе Листьеве
Своей версией убийства Листьева в фильме поделятся следователь по делу Петр Трибой, создатели российского телевидения Леонид Парфенов, Александр Любимов, Леонид Якубович, а также непубличные люди, которые имели самое прямое отношение к событиям.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
По данным ученых, источник коронавируса - не рынок «Хуанань», как отмечалось ранее.
Армия и оружие
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России
Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Гаджеты
Разработка Fujifilm X-H2 не была отменена
Источник заключает, что график выпуска новых камер Fujifilm, скорее всего, теперь включает модели X-H2, X-T5 и X-Pro4, причем модель X-H2 на какое-то время станет самой передовой камерой Fujifilm.
Экономика
ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость
ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
Политика
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
Происшествия
Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом
Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Общество
На Канарах заблокировали отель с туристами из-за коронавируса
В одном из курортных отелей на Канарских островах, из-за итальянца, у которого была выявлена инфекция коронавируса, вся гостиница попала под карантин.
Общество
Минпросвещения РФ не поддерживает идею штрафов за оскорбление учителей
Ранее Общероссийский профсоюз образования предложил ввести штраф за оскорбление педагогического работника в размере от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 150 тыс. - для юридических лиц (с соответствующими поправками в КоАП).
Футбол
Орлов: «У Кузяева есть предложения от „Динамо“ и „Спартака“»
Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения от «Динамо» и «Спартака».
Политика
Путин подведет итоги работы МВД 26 февраля
Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании, посвященном деятельности Министерства внутренних дел, которое состоится в среду.
Авто
Skoda Karoq за 1,5 млн рублей. Тестируем главного конкурента Kia Seltos
Выясняем, стоило ли россиянам так долго ждать автомобиль, который теперь будет конкурировать в первую очередь с Kia Seltos.
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Общество
«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай
Ранее «Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай.
Игры
В сеть попали кадры ремейка игры Resident Evil 3
Фанаты серии компьютерной игры Resident Evil ждут широкого анонса ремейка вышедшей в 1999 году третьей части через два дня.