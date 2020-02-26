Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
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с чего всё началось

Сурков: мне интересно действовать против реальности

А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.
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