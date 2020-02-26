Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
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А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.Актуальные комментарии00:55
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Политика
Клишас предложил дату голосования по поправкам к Конституции
Сенатор Андрей Клишас в ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом Владимиром Путиным предложил провести голосование по поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным.
Происшествия
Башню «Федерация Восток» в «Москва-Сити» эвакуируют из-за угрозы взрыва
Башню «Федерация Восток», расположенную на территории «Москва-Сити», эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах города.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Общество
Посольство Китая в Москве подтвердило, что группа китайских туристов на днях сбежала от полиции
Более 20 китайцев, увидев сотрудников правоохранительных органов и медиков, поспешили в свой экскурсионный автобус и уехали.
Футбол
Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков, сообщает beIN Sports.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Армия и оружие
ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Общество
Китай обошёл США в три раза по количеству новых миллиардеров
В Гонконге, который считается специальным административным районом Китая, живёт 76 миллиардеров.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Самым продаваемым смартфоном стал Iphone XR. Самым популярным смартфоном за прошлый год стал Iphone XR.
Гаджеты
Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865
Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились
Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Финансы
Экономист раскрыл, когда ждать нового падения рубля
По словам эксперта, ослабление российской валюты происходит на фоне снижения нефтяного рынка и резкого падения мировых фондовых рынков.
Здоровье
Минздрав Украины показал мультфильмы о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины опубликовало два мультфильма, в которых рассказывается об алгоритме действий в случае подозрения на заражение коронавирусом.
Политика
Индия закупит у США оружия на $3 млрд, в том числе вертолеты
Индия купит у США оружия почти на $3 млрд, включая вертолеты, заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пресс-конференции.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Экономика
«Платежное средство будущего». Почему Bitcoin подорожает еще на 1000%
Вчера, 25 февраля, венчурный капиталист Тим Дрейпер спрогнозировал подорожание Bitcoin до $250000 к началу 2023 года.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году
Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
Космос
В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием
Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Наука
Первое синтетическое лекарство: как изобрели аспирин
Аспирин стал первым полностью синтетическим лекарством, которое не имеет прямых аналогов в природе.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.