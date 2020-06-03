Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа, который, как пишет РИА Новости, заявил о желании заключить с Россией «ядерный пакт».

Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией

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