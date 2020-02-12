Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы
Журналисты не впервые выдвигают версии возможной судьбы Путина после его четвертого президентского срока, который истекает в 2024 году. Такие публикации стали активно появляться после того, как 15 января президент в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию.
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с чего всё началось
Поправки в Конституцию, инициированные президентом России и ослабляющие его роль в управлении страной, могут быть лишь планом «Б» для сохранения у власти Владимира Путина после того, как срок его полномочий истечет в 2024 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомости05:33
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Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Происшествия
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал саммит лидеров стран «нормандской четверки», на котором были подписаны Минские соглашения, одной из худших ночей в его жизни.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Спорт
Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
Технологии
Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса
Ученые опубликовали карту, которая демонстрирует динамику распространения коронавируса по планете.
Политика
Алексей Гордеев получил мандат депутата Госдумы
В среду 12 февраля Центризбирком РФ передал мандат депутата Государственной думы Алексею Гордееву, до 15 января 2020 занимавшему пост заместителя председателя российского Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.
Экономика
Правительство приобретет у ЦБ акции Сбербанка
Планируется, что пакет акций будет приобретен по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния.
Происшествия
Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
Трех фигурантов «дела Baring Vostok» перевели под домашний арест
Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест трех фигурантов «дела Baring Vostok»: Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Футбол
«Челси» и «Аякс» согласовали трансфер Зиеша
De Telegraaf сообщает, что между «Челси» и «Аяксом» есть устная договоренность по трансферу полузащитника Хакима Зиеша.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Советская и российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения своего сына Василия Рыбина, которому исполнился 21 год.
Общество
В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
За прошедший год количество российских регионов с дефицитом бюджета возросло вдвое — с 15 до 35.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»
Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Армия и оружие
Военные США в Сирии убили ребенка
После стрельбы американских военных по жителям сирийской деревни Хирбат-Аммо, расположенной недалеко от города Камышлы, погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок, сообщил сирийский военный источник.
Армия и оружие
Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии
Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Политика
Филиппины прекращают действие военного договора с США
Договор о статусе иностранных вооруженных сил (Visiting Forces Agreement) был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Экономика
Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам
«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
Экономика
Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.