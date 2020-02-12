с чего всё началось

Журналисты не впервые выдвигают версии возможной судьбы Путина после его четвертого президентского срока, который истекает в 2024 году. Такие публикации стали активно появляться после того, как 15 января президент в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию.

Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Политика Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал саммит лидеров стран «нормандской четверки», на котором были подписаны Минские соглашения, одной из худших ночей в его жизни.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Спорт Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.

Политика Алексей Гордеев получил мандат депутата Госдумы В среду 12 февраля Центризбирком РФ передал мандат депутата Государственной думы Алексею Гордееву, до 15 января 2020 занимавшему пост заместителя председателя российского Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.

Экономика Правительство приобретет у ЦБ акции Сбербанка Планируется, что пакет акций будет приобретен по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Шоу-бизнес Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой Советская и российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения своего сына Василия Рыбина, которому исполнился 21 год.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.

Армия и оружие Военные США в Сирии убили ребенка После стрельбы американских военных по жителям сирийской деревни Хирбат-Аммо, расположенной недалеко от города Камышлы, погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок, сообщил сирийский военный источник.