Общество

ИзвестияИзвестияОлег Дерипаска лишился гражданства Кипра

Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
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Дмитрий Песков
Это внутреннее дело Кипра, то есть, это касается Кипра и самого Дерипаски. Это не имеет отношения к Кремлю.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 05:12

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Представитель Дерипаски опроверг сообщения об отзыве Кипром его «золотого паспорта»

Forbes06:55

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Дождь04:29

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Ведомости04:45

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ТАСС06:48
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Транспорт

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Коммерсантъ 06:49
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ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

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Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
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Футбол

«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов

Зенит сыграет дома с Лионом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Кино

Видеоблогер BadComedian раскритиковал три российских фильма

Известно, что при бюджете более чем в 3,6 миллионов долларов сборы фильма в прокате составили менее миллиона долларов.
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Общество

Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45
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КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Общество

ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир

Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.
РБК 03:34
Происшествия

Пропавшего в Саратовской области мальчика ищут четвертый день

Газета.Ru 25 ноября в 09:25
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Авто

Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета вчера в 08:01
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Россия предложила США продлить СНВ-3 на пять лет

Российская Федерация предложила Соединенным Штатам продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, заявил 27 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 05:22
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Авто

Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России

Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
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Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта

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Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
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Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Наука

Обновленный Большой адронный коллайдер запустится с задержкой в два года

Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC) — это самый мощный ускоритель элементарных частиц.
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Тарасова возмущена возможным отстранением РФ от Олимпиады-2020

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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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