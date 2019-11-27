Это внутреннее дело Кипра, то есть, это касается Кипра и самого Дерипаски. Это не имеет отношения к Кремлю.

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

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