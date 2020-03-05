Политика

ДождьДождьВ Кремле отреагировали на сообщения о «минировании» самолетов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, передает ТАСС. «В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может», — отметил он.
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Песков: виновные в «минировании» самолетов будут наказаны

РЕН ТВ04:24

В Кремле рассказали о поиске лжеминёров

RT на русском04:42

В Кремле прокомментировали «минирование» самолетов

Российская газета04:42

Песков рассказал о поиске автора ложных сообщений о «минировании» самолетов

Газета.Ru04:33

Кремль выразил надежду на поимку авторов ложных сообщений о минировании

РБК05:17

Поиском автора сообщений о «минировании» самолетов занимаются спецслужбы

ТАСС04:16

В Кремле заявили, что виновные в лжеминировании самолетов будут наказаны

Интерфакс04:27
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Авто

Российский авторынок в феврале вернулся к падению

Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц – на 2,1% меньше, чем в прошлом году.
Автостат 06:28
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Российская газета 06:27
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Газета.Ru 03:28
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa 03 марта в 02:09
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Гаджеты

Bloomberg: у Apple возник дефицит смартфонов iPhone на замену

Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.
RT на русском 03:30
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Энергетика

Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
ТАСС 06:27
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

Газета.Ru 01:48
Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста вчера в 12:38
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В число отклоненных попала большая часть поправок от КПРФ и "Справедливой России", в том числе: введение единой концепции государственной информационной политики, разработанной на принципах традиционных ценностей; разрешение России принимать на себя полномочия других государств; разрешение Совету Федерации временно отстранять от должности генпрокурора, если против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 13:24
Общество

Греф раскритиковал высшее образование в РФ

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что высшее образование в России находится на "очень низком уровне" из-за неэффективности системы управления.
Вестник Кавказа 03:17
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
КМВ Новости 02:08
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Футбол

Появилась информация, где может играть Кокорин после «Сочи»

В свою очередь, известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, где может продолжиться карьера футболиста после окончания его аренды в «Сочи».
53 новости вчера в 16:07
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
NewInform 03:09
Общество

Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Ведомости 04:04
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаки боевиков и продвинулась вперед в Идлибе

Сирийская армия в провинции Идлиб продвинулась вперед, отразив атаки протурецких боевиков.
Lenta.ru 06:16
Происшествия

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Интерфакс 03 марта в 20:24
Общество

В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
RT на русском 07:23
Общество

В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом

В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Новая газета 04:48
Армия и оружие

Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20

"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
ТАСС 02:39
Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Ведомости 04:17
Технологии

Распознавание голосовых сообщений начала тестировать «ВКонтакте»

Популярная российская соцсеть «ВКонтакте» начала тесты по распознаванию голосовых сообщений.
Live24 вчера в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
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