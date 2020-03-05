Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, передает ТАСС. «В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может», — отметил он.

В Кремле отреагировали на сообщения о «минировании» самолетов

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