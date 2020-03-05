Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, передает ТАСС. «В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может», — отметил он.

В Кремле отреагировали на сообщения о «минировании» самолетов

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Политика Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу Дмитрий Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу. В Кремле не воспринимают этот факт с негативной точки зрения.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Skoda тестирует новый электрический кроссовер Enyaq Накануне в объектив шпионской фотокамеры попался новый электрический кроссовер Skoda Enyaq, новинка во многом будет схожа с Volkswagen ID.4. Как видно по фотографиям, пока многие детали кузова скрыты под маскирующими накладками, но уже сейчас можно сделать вывод, что передняя часть автомобиля напоминает концепт Vision iV, при этом выглядит менее угловатой и более обтекаемой.

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Гаджеты В Apple предупредили о дефиците iPhone Компания Apple предупредила о нехватке запасных iPhone, которые они выдают клиентам взамен на неработающие модели.

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