В Кремле выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступают угрозы в соцсетях из-за обострения ситуации в Идлибе.

Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции

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