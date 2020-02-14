Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции

В Кремле выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступают угрозы в соцсетях из-за обострения ситуации в Идлибе.
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Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции

РИА Новости06:42

Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции

Московский Комсомолец05:20

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

Lenta.ru04:44

Песков выразил уверенность в обеспечении Турцией безопасности посла

РБК05:07

В Кремле прокомментировали угрозы в адрес российского посла в Турции

RT на русском04:44

Кремль уверен, что Турция примет меры для безопасности посла России

Коммерсантъ05:18

Песков сообщил, что Россия и Турция тесно контактируют на фоне проблем в Идлибе

ТАСС04:43
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После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
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Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
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В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»

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Попытавшуюся закинуть ногу за голову Лободу заподозрили в нетрезвом выступлении

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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
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На неделю раньше: стартовали тайные съемки второго сезона «Ведьмака»

Возможно, действие второго сезона стартует сразу после событий первого, и армии Нильфгаарда еще предстоит пережить редизайн, однако так ли это, покажет лишь время.
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В новом фильме Marvel покажут пару супергероев-геев с детьми

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Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег

Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
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Армия и оружие

ВСУ утром нанесли массированный минометный удар по Донецку

Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка.
ИА Новороссия 02:29
Общество

В Госдуме устроили показ фильма Дудя о ВИЧ

Депутаты Госдумы получили приглашения на просмотр фильма «ВИЧ в России — эпидемия, о которой не говорят» журналиста Юрий Дудя, просмотр организовал первый замглавы комитета по охране здоровья Федот Тумусов.
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Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ

Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».
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Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

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СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии

Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Общество

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
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Парк видеокарт GeForce RTX растёт уверенными темпами

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Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
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DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode

IGN опубликовало новый геймплейный ролик DOOM Eternal, в котором показали почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode.
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Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

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Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
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Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона

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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

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