Политика
РИА НовостиКремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступают угрозы в соцсетях из-за обострения ситуации в Идлибе.
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Политика
Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией
После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
Футбол
Умер советский арбитр Валерий Бутенко
Армия и оружие
Дамаск снова подвергся ракетному удару
Происшествия
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Общество
Третьяковка ответила на сообщения о дезинфекции из-за коронавируса
Как сообщал Telegram-канал, из-за риска распространения нового коронавируса и обилия туристов из Китая в Третьяковской галерее якобы планировалось провести полную дезинфекцию.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Космос
NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Количество версий, якобы проливающих свет на загадочную ситуацию со съемками сериала, красноречиво свидетельствовало о том, что ничего снимать, и правда, не будут.
Шоу-бизнес
Попытавшуюся закинуть ногу за голову Лободу заподозрили в нетрезвом выступлении
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Кино
На неделю раньше: стартовали тайные съемки второго сезона «Ведьмака»
Возможно, действие второго сезона стартует сразу после событий первого, и армии Нильфгаарда еще предстоит пережить редизайн, однако так ли это, покажет лишь время.
Политика
Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег
Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
Армия и оружие
ВСУ утром нанесли массированный минометный удар по Донецку
Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка.
Общество
В Госдуме устроили показ фильма Дудя о ВИЧ
Депутаты Госдумы получили приглашения на просмотр фильма «ВИЧ в России — эпидемия, о которой не говорят» журналиста Юрий Дудя, просмотр организовал первый замглавы комитета по охране здоровья Федот Тумусов.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ
Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».
Происшествия
Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
Игры
DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode
IGN опубликовало новый геймплейный ролик DOOM Eternal, в котором показали почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
Гаджеты
Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
Хоккей