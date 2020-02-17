Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС04:31

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Песков: Москва продолжит диалог с Минском по энергоносителям

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Песков указал на эмоциональность заявлений Лукашенко по нефти

Газета.Ru07:34

Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

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Кремль: Путин и Лукашенко достигли понимания по поставкам энергоносителей

Коммерсантъ05:14

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

RT на русском04:36

Кремль ответил на слова Лукашенко о возможном отборе транзитной нефти

РБК05:25

Кремль напомнил Белоруссии о договоренностях по нефти

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В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
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Почему экономика Японии упала рекордно за пять лет

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