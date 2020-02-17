Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС04:31

Подробнее о событии

Песков указал на эмоциональность заявлений Лукашенко по нефти

Газета.Ru07:34

Кремль ответил на слова Лукашенко о возможном отборе транзитной нефти

РБК05:25

Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

ТАСС04:31

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

РИА Новости04:38

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

RT на русском04:36

Кремль: Путин и Лукашенко достигли понимания по поставкам энергоносителей

Коммерсантъ05:14

Кремль напомнил Белоруссии о договоренностях по нефти

Lenta.ru04:52
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Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Общество

Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что СМИ исказили его слова о гражданском браке.
РИА Новости 06:28
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости вчера в 10:32
Происшествия

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 08:14
Футбол

«Спартак» сыграет товарищеский матч с «Пахтакором» в Москве

РИА Новости 07:40
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Lenta.ru 06:56
Биатлон

Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии

Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Pravda.Ru 07:25
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Экономика

ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет

Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Газета.Ru вчера в 21:45
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.
Вести.Ru 07:34
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес

Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов

По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
VSE42.RU 04:23
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Что происходит вчера в 01:58
Политика

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград

РИА Новости 06:07
Политика

Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского в Мюнхене

По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Городовой 06:37
Биатлон

Норвежская биатлонистка резко ответила на критику со стороны Резцовой

РИА Новости 08:11
Космос

В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Актуальные Новости 04:51
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Политика

В Конституцию внесут поправку о молодежной политике

Ранее председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по изменению конституции обратила внимание на то, что в действующей конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Lenta.ru вчера в 12:58
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Авто

В России начались продажи обновленного седана Volkswagen Passat

Немецкая компания Volkswagen выводит на российский рынок обновленный седан Passat.
Известия 07:24
Происшествия

Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете на борту самолета

Россиянка нашла пакет с деньгами на борту самолета и попыталась его присвоить.
Lenta.ru 07:08
Космос

Кристалл из метеорита, упавшего на Челябинск, оказался углеродом

Часть метеорита, которую ранее все принимали за алмаз, оказалась новой формулой углерода, сообщает издание «КП-Челябинск».
Курс дела 03:17
Культура

Гибель композитора Андрея Иванова в Австралии попала на видео

Газета.Ru 07:28
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия 05:24
Футбол

«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным

Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.
РИА Новости 07:06
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини

Волосы певицы собраны в пучок, а на лице почти нет макияжа. На фото виден твердый пресс и накачанные руки и ноги 50-летней исполнительницы.
Что происходит 05:14
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Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
РИА Новости 04:59
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