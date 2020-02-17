Политика
РИА НовостиКремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.ТАСС04:31
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Политика
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Политика
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