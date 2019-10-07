Власти Ирана продолжают изучать вопрос, добавил представитель правительства. Задержание российской журналистки О задержании Юзик стало известно 4 октября. По информации российского посольства в Тегеране, журналистка прилетела в страну 29 сентября по частному приглашению.

с чего всё началось

Мы также относимся негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения.

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Как отмечается, Москва считает неприемлемым задержание российских журналистов.

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

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