Мы также относимся негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения.

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Как отмечается, Москва считает неприемлемым задержание российских журналистов.

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

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