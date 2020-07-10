Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил РБК, что отмена «дня тишины», запрет на публикацию экзитполов до закрытия участков и назначение наблюдателей Общественной палатой обсуждаются и в Совфеде.

с чего всё началось

Никаких обсуждений в Кремле об отмене дня тишины перед единым днём голосования не ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по дню тишины не ведётся», — сказал представитель Кремля.

В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед выборами

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