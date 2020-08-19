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SM News
SM News

Кремль отрицает присутствие российских военных в Белоруссии

Российских военных на территории Белоруссии в настоящее время нет, заявил 19 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отметил на вопрос, имела ли место переброска российских военных к границе Белоруссии, пишет "Коммерсант".В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет.
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РИА Новости

В Кремле отрицают военное присутствие России в Белоруссии

РИА Новости06:43
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В Кремле отреагировали на слухи о переброске войск в Белоруссию

Известия07:08
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Кремль отрицает военное присутствие России в Белоруссии

Коммерсантъ06:52
Фонтанка.Ру

Кремль: Исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога. Необходимости в военной помощи России нет

Фонтанка.Ру06:52
RT на русском

В Кремле оценили возможность помощи Белоруссии в рамках ОДКБ

RT на русском07:35
РБК

Кремль не увидел необходимости в военной помощи Белоруссии

РБК06:40
Дождь

Песков заявил, что сейчас нет потребности в оказании Беларуси военной помощи

Дождь07:26

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали сотрудниками иностранной частной военной компании.
ТАСС06:08
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В кабмине поддержали ряд инфраструктурных проектов в Хабаровском крае

Мишустин обсудил с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым реализацию в регионе инфраструктурных проектов, социальную защиту населения и другие вопросы.
Парламентская газетавчера в 03:53
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Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.com08:05
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