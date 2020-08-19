Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
SM News
SM News

Кремль отрицает присутствие российских военных в Белоруссии

Российских военных на территории Белоруссии в настоящее время нет, заявил 19 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отметил на вопрос, имела ли место переброска российских военных к границе Белоруссии, пишет "Коммерсант".В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет.
Подробнее о событии
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:53
RT на русском

В Кремле оценили возможность помощи Белоруссии в рамках ОДКБ

RT на русском07:35
Коммерсантъ

Кремль отрицает военное присутствие России в Белоруссии

Коммерсантъ06:52
Известия

В Кремле отреагировали на слухи о переброске войск в Белоруссию

Известия07:08
Фонтанка.Ру

Кремль: Исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога. Необходимости в военной помощи России нет

Фонтанка.Ру06:52
РИА Новости

В Кремле отрицают военное присутствие России в Белоруссии

РИА Новости06:43
Дождь

Песков заявил, что сейчас нет потребности в оказании Беларуси военной помощи

Дождь07:26

Германия призвала ЕС не допускать вмешательства США

ФРГ и страны Европы призвали не допустить возможного шантажа в виде санкций со стороны Соединенных Штатов в деле проекта "Северный поток — 2", сообщила премьер-министр немецкого региона Мекленбург Мануэла Швезиг.
Экономика сегодня09:01
37

Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное дело08:10
58

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
968