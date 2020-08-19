Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет.