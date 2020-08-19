Кремль отрицает присутствие российских военных в Белоруссии
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Российских военных на территории Белоруссии в настоящее время нет, заявил 19 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отметил на вопрос, имела ли место переброска российских военных к границе Белоруссии, пишет "Коммерсант".В источнике
Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет.
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