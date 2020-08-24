Кремль отрицает ведение переговоров с оппозицией Белоруссии
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Москва, 24 августа 2020, 12:50 — REGNUM У Кремля отсутствуют каналы связи с белорусской оппозицией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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