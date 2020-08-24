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REGNUM
REGNUM

Кремль отрицает ведение переговоров с оппозицией Белоруссии

Москва, 24 августа 2020, 12:50 — REGNUM У Кремля отсутствуют каналы связи с белорусской оппозицией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Подробнее о событии
Говорит Москва

Кремль заявил об отсутствии контактов с Координационным советом Белоруссии

Говорит Москва06:19
Коммерсантъ

Кремль не ведет переговоров с белорусской оппозицией

Коммерсантъ06:05
Газета.Ru

В Кремле рассказали, есть ли у России связь с оппозицией Белоруссии

Газета.Ru05:30
РБК

Кремль заявил об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией

РБК05:31
РЕН ТВ

Кремль не ведет переговоров с белорусской оппозицией

РЕН ТВ05:30
URA.Ru

В Кремле опровергли контакты с оппозицией Беларуси

URA.Ru05:46
РИА Новости

В Кремле рассказали об отношении к белорусским политикам

РИА Новости05:46

Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым
Lenta.ru08:16
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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Планета Земля может быть живым организмом согласно гипотезе Лавлока

В конце концов Лавлок решил, что атмосфера Земли, в отличие от разреженной марсианской атмосферы, поддерживается в привычном нам состоянии биологическими процессами, которые имеют место на нашей планете.
Planet Today04:09