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REGNUM
REGNUM

Кремль отрицает ведение переговоров с оппозицией Белоруссии

Москва, 24 августа 2020, 12:50 — REGNUM У Кремля отсутствуют каналы связи с белорусской оппозицией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Подробнее о событии
Говорит Москва

Кремль заявил об отсутствии контактов с Координационным советом Белоруссии

Говорит Москва06:19
Коммерсантъ

Кремль не ведет переговоров с белорусской оппозицией

Коммерсантъ06:05
РБК

Кремль заявил об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией

РБК05:31
URA.Ru

В Кремле опровергли контакты с оппозицией Беларуси

URA.Ru05:46
РЕН ТВ

Кремль не ведет переговоров с белорусской оппозицией

РЕН ТВ05:30
Газета.Ru

В Кремле рассказали, есть ли у России связь с оппозицией Белоруссии

Газета.Ru05:30
РИА Новости

В Кремле рассказали об отношении к белорусским политикам

РИА Новости05:46

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей
RT на русском09:19
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM02:56
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Продлены сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте станции

Москва, 24 августа 2020, 18:45 — REGNUM Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».
REGNUM11:45
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