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REGNUM
REGNUM

Кремль отрицает ведение переговоров с оппозицией Белоруссии

Москва, 24 августа 2020, 12:50 — REGNUM У Кремля отсутствуют каналы связи с белорусской оппозицией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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Комсомольская правда

Песков ответил, контактирует ли Москва с беларуской оппозицией

Комсомольская правда05:40
Коммерсантъ

Кремль не ведет переговоров с белорусской оппозицией

Коммерсантъ06:05
URA.Ru

В Кремле опровергли контакты с оппозицией Беларуси

URA.Ru05:46
Говорит Москва

Кремль заявил об отсутствии контактов с Координационным советом Белоруссии

Говорит Москва06:19
РБК

Кремль заявил об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией

РБК05:31
Газета.Ru

В Кремле рассказали, есть ли у России связь с оппозицией Белоруссии

Газета.Ru05:30
РИА Новости

В Кремле рассказали об отношении к белорусским политикам

РИА Новости05:46

Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.
Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России
РБК07:26

Мутко заявил, что россияне подали 500 тыс. заявок на льготную ипотеку

Россияне подали более 500 тыс. заявлений на льготную ипотеку по ставке не более 6,5% и получили к настоящему моменту более 130 тыс. кредитов на 360 млрд рублей, сообщил в понедельник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на своей странице в Instagram.
ТАСС03:50

Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM02:06
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Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.
РИА Новости07:28
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Андрей Рожков высказался о юморе и цензуре

Андрей Рожков, который уже больше 25 лет занимается юмором, высказался о современных комиках и о том, что в каком-то смысле жесткая цензура, которая была раньше, продвигала юмор и заставляла самих юмористов быть более интеллигентными и умными.
Екатеринбург Онлайн05:20

Суд оставил в СИЗО готовившего по заказу СБУ похищение одного из лидеров ополчения ДНР

Московский городской суд отклонил жалобу на арест Максима Мищенко - участника организованной группы, готовившей по заказу СБУ похищение и перемещение на Украину одного из лидеров ополчения ДНР.
ТАСС04:31
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