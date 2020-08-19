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Военное дело
Военное дело

Кремль отрицает военное присутствие России в Белоруссии

Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вся российская военная техника находится исключительно в местах дислокации на территории Российской Федерации.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет.
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РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:53
Фонтанка.Ру

Кремль: Исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога. Необходимости в военной помощи России нет

Фонтанка.Ру06:52
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В Кремле отреагировали на слухи о переброске войск в Белоруссию

Известия07:08
Коммерсантъ

Кремль отрицает военное присутствие России в Белоруссии

Коммерсантъ06:52
RT на русском

В Кремле оценили возможность помощи Белоруссии в рамках ОДКБ

RT на русском07:35
РИА Новости

В Кремле отрицают военное присутствие России в Белоруссии

РИА Новости06:43
Дождь

Песков заявил, что сейчас нет потребности в оказании Беларуси военной помощи

Дождь07:26

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии наращивание сотрудничества

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях», — говорится в сообщении.
Rambler News Service11:43
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В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
Казань24вчера в 02:29
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Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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