Политика

КоммерсантъКоммерсантъКремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
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с чего всё началось

Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского "снять вопрос" с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, поскольку указ уже подписан, заявив, что у президента однозначная позиция на этот счет.
РИА Новости05:49

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Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции

Российская газета05:57

Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию

News.ru06:19

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Коммерсантъ06:17

Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции

Известия06:55

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции. В Кремле ответили

URA.Ru05:54

Песков ответил Жириновскому на призыв отменить голосование по Конституции

Московский Комсомолец05:53

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии

РИА Новости05:33
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Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
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Происшествия

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
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Происшествия

Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение

Газета.Ru 05:25
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Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский подтвердил, что заразился коронавирусом

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Общество

ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Общество

Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски

Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.
Тульская служба новостей 08:02
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Политика

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
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Политика

В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине

Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
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Гаджеты

Раскрыты характеристики iPhone 12

Согласно раскрытой информации о характеристиках девайсов, модели iPhone 12 с экранами на 5,4 и 6,1 дюйма будут доступны в версиях со 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти.
Lenta.ru 06:35
Экономика

Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Фигурное катание

Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

Призер Олимпийских игр хореограф Илья Авербух удивился решению Международного союза конькобежцев (ISU) уравнять стоимость четверых лутца, флипа и риттбергера.
РИА Новости вчера в 11:16
Фигурное катание

Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
РИА Новости 10 мая в 05:57
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Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
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Киберспорт

В Steam бесплатно раздают игру в духе классических частей GTA

В онлайн-магазине Steam очередная бесплатная раздача.
Российская газета 03:52
Авто

Toyota привезет в Россию новый кроссовер Highlander

Японская компания Toyota летом 2020 года представит на российском рынке семиместный кроссовер Highlander нового поколения.
Известия 02:32
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Политика

Путин примет участие в смотре марша Президентского полка

Коммерсантъ 09 мая в 04:58
27
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Шоу-бизнес

52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом

Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», готовится впервые стать отцом.
Вестник 04:28
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
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Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах

Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
Русская Планета 03:30
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Политика

Двое заболевших COVID-19 депутатов Госдумы находятся в больнице

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что два заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 депутата всё ещё находятся в больнице.
RT на русском 07:34
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Армия и оружие

Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара

REGNUM 07:07
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Игры

Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать с 30 FPS на Xbox Series X

В начале мая генеральный менеджер по маркетингу Xbox Аарон Гринберг заявил, что основной стандарт, к которому стремится Series X, — разрешение 4К и 60 FPS.
CyberSport.ru 05:21
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Общество

Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
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Здоровье

Свердловские власти обсудили поэтапный выход из режима ограничений

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил тактику поэтапного вывода Свердловской области из режима ограничений с представителями системы здравоохранения и научного сообщества региона.
Телеканал ОТВ 07:40
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Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Политика

Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

Взгляд.ру вчера в 11:34
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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