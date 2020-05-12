Политика
КоммерсантъКремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского "снять вопрос" с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, поскольку указ уже подписан, заявив, что у президента однозначная позиция на этот счет.РИА Новости05:49
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Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
Общество
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски
Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.
Тульская служба новостей 08:02
Политика
Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
Политика
В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине
Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
Гаджеты
Раскрыты характеристики iPhone 12
Согласно раскрытой информации о характеристиках девайсов, модели iPhone 12 с экранами на 5,4 и 6,1 дюйма будут доступны в версиях со 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти.
Lenta.ru 06:35
Экономика
Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Фигурное катание
Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
Призер Олимпийских игр хореограф Илья Авербух удивился решению Международного союза конькобежцев (ISU) уравнять стоимость четверых лутца, флипа и риттбергера.
РИА Новости вчера в 11:16
Фигурное катание
Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
РИА Новости 10 мая в 05:57
Общество
Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области
vKurske.com 03:30
Киберспорт
В Steam бесплатно раздают игру в духе классических частей GTA
В онлайн-магазине Steam очередная бесплатная раздача.
Российская газета 03:52
Авто
Toyota привезет в Россию новый кроссовер Highlander
Японская компания Toyota летом 2020 года представит на российском рынке семиместный кроссовер Highlander нового поколения.
Известия 02:32
Политика
Путин примет участие в смотре марша Президентского полка
Коммерсантъ 09 мая в 04:58
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Шоу-бизнес
52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом
Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», готовится впервые стать отцом.
Вестник 04:28
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Путешествия
Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах
Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
Русская Планета 03:30
Политика
Двое заболевших COVID-19 депутатов Госдумы находятся в больнице
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что два заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 депутата всё ещё находятся в больнице.
RT на русском 07:34
Игры
Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать с 30 FPS на Xbox Series X
В начале мая генеральный менеджер по маркетингу Xbox Аарон Гринберг заявил, что основной стандарт, к которому стремится Series X, — разрешение 4К и 60 FPS.
CyberSport.ru 05:21
Общество
Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО
Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
Здоровье
Свердловские власти обсудили поэтапный выход из режима ограничений
Губернатор Евгений Куйвашев обсудил тактику поэтапного вывода Свердловской области из режима ограничений с представителями системы здравоохранения и научного сообщества региона.
Телеканал ОТВ 07:40
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Политика
Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту
Взгляд.ру вчера в 11:34
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26