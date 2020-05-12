Политика

КоммерсантъКоммерсантъКремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
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с чего всё началось

Песков прокомментировал предложение об отмене голосование по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского "снять вопрос" с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, поскольку указ уже подписан, заявив, что у президента однозначная позиция на этот счет.
РИА Новости05:49

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Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию

News.ru06:19

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Коммерсантъ06:17

Жириновский: нужно закрыть вопрос по голосованию по поправкам в Конституцию

REGNUM04:51

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции. В Кремле ответили

URA.Ru05:54

Песков ответил Жириновскому на призыв отменить голосование по Конституции

Московский Комсомолец05:53

Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции

Российская газета05:57

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии

РИА Новости05:33
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Здоровье

Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми

Чебоксары, 12 мая 2020, 13:03 — REGNUM В Чувашии предстоящую неделю «ни о каком начале работы торговых центров не может быть и речи».
REGNUM 06:03
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Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
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Общество

Семьям с детьми от трех лет разово выплатят 10 тыс. рублей

Коммерсантъ вчера в 09:57
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
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Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
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Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
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Шоу-бизнес

70-летняя Вера Вонг поразила своей фигурой

Поклонники Вонг отметили, что она выглядит молодо, не по годам.
Inc-news.ru вчера в 16:00
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Авто

Седан Mercedes-Benz S-класса обнажился до премьеры

В Сеть попало несколько фотографий Мерседеса S-класса нового поколения. Модель с индексом W223 предстала без маскировки на 99%.
Драйв 06:24
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Общество

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
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Армия и оружие

Последние испытания «суперохотника» Ми-28НМ пройдут до конца года

Испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года. «Суперохотник» оснастят сразу несколькими видами новых ракет.
Актуальные Новости 05:17
Общество

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
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Общество

Почему в Астраханской области продлили карантин

На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры.
Каспий.Инфо вчера в 13:46
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
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Гаджеты

Новый iPhone SE заряжается катастрофически медленно. Покупка отдельного быстрого ЗУ ситуацию исправляет лишь отчасти

В целом, безусловно, несмотря на крошечный аккумулятор, iPhone SE второго поколения заряжается по современным меркам медленно даже с быстрым ЗУ, а уж с комплектным показатели становятся попросту ужасными.
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Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
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Происшествия

В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш

Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
РИА Новости 06:53
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Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
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Политика

Саакашвили призвал США к реформам на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.
Lenta.ru 06:33
Происшествия

В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия

ТАСС 05:41
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Общество

Нидерланды продали Украине предназначенный к утилизации картофель

Ранее сообщалось, что в Нидерландах и Бельгии скопились более двух миллионов тонн картофеля из-за эпидемии коронавируса, которая остановила работу большинства предприятий по производству картошки фри.
Российская газета 03:59
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Музыка

«Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн

Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену.
NewInform 06:00
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Общество

На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов

С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 05:55
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Российская газета 04:33
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Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений

Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса.
Обозреватель Врн вчера в 13:32
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