Политика
ТК ЗвездаКремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры. Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения Лондона о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в декабре 2019 года, а также о том, что российские спецслужбы якобы стоят за сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа.ТАСС10:08
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Армия и оружие
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
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Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Футбол
Закон о возвращении пива на стадионы может быть принят осенью
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что законопроект его авторства о возвращении продажи пива на стадионах может быть принят Госдумой на осенней сессии.
Sport24.ru 18:03
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Известия 11:17
Игры
Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали подготовку поезда
Издательство PlayWay и польская студия Pentacle в новом трейлере симулятора Trans-Siberian Railway Simulator показали фрагменты игрового процесса.
Чемпионат вчера в 15:55
Происшествия
На Сахалине задержали активиста, собиравшего акцию в поддержку Хабаровска
Сахалин.Инфо 05:06
Общество
Алтайский край вошел в число коронавирусных аномалий страны
Три коронавирусных аномалии назвали в России по итогам анализа статистики – это Санкт-Петербург, Тува и Алтайский край, пишет "Московский комсомолец".
НДН.инфо 18:04
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 752,7 тыс. (6428 за сутки).
РБК 17:45
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле с США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — заявил министр.
Городовой 10:24
Армия и оружие
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:08
Футбол
Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском 18:07
Авто
KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival
Новый минивэн Carnival готова представить в России компания KIA Motors, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07:25
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru 02:43
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
Общество
Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты
Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
RT на русском 15:55
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни
Отмечается, что на период фестиваля в Витебске певец поделился рассказом о своей личной жизни.
CT news 15:27
Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ 14:20
Технологии
В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру 16:29
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Здоровье
На Кубани прошли исследования коллективного иммунитета на COVID-19
Около трех тысяч жителей Краснодарского края прошли бесплатное исследование на наличие антител к COVID-19.
КП - Кубань 12:36
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13 июля в 13:47
Гаджеты
После обновления смартфоны Huawei стали разряжаться быстрее
По данным пользователей, некоторые телефоны стали быстро разряжаться, другие - перестали заряжаться вовсе.
Ореанда-Новости 17:06
Политика
NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая
New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
Телеканал RTVI 01:57