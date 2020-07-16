Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения Лондона о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в декабре 2019 года, а также о том, что российские спецслужбы якобы стоят за сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа.

с чего всё началось

В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры. Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

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