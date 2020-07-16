Коронавирус
ТК ЗвездаКремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры. Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения Лондона о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в декабре 2019 года, а также о том, что российские спецслужбы якобы стоят за сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа.ТАСС10:08
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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
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Украина.ру 01:51
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Коммерсантъ вчера в 16:55
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
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Путин: В апреле ВВП России сократился на 12 процентов
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