Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаКремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры. Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
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с чего всё началось

В Кремле ответили на обвинения Лондона в попытке РФ украсть данные о вакцине от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения Лондона о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в декабре 2019 года, а также о том, что российские спецслужбы якобы стоят за сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа.
ТАСС10:08

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Кремль отверг обвинения в попытке украсть данные о вакцине от COVID

Газета.Ru15:49

В Кремле назвали голословными обвинения Лондона во вмешательстве России в прошлогодние парламентские выборы

Эхо Москвы13:03

В Кремле ответили на обвинения Лондона в попытке РФ украсть данные о вакцине от COVID-19

ТАСС10:08

Кремль назвал голословными обвинения Лондона в краже данных о вакцине

РБК10:32

В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

RT на русском10:21

В Госдуме заявили о бездоказательности обвинений Британии в отношении российских хакеров

Известия11:16

Песков назвал обвинения Лондона в кибератаках голословными

РИА Новости10:59
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
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Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
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Происшествия

В Татарстане задержан экс-глава Буинского района

Следствие установило, что в 2003 году подозреваемый, являясь главой Буинского района, организовал убийство местного жителя.
TatCenter 09:24
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Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
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Происшествия

В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей

Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
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Общество

В полевом госпитале Ленэкспо не осталось пациентов

Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 18:42 — REGNUM В петербургском полевом госпитале на базе выставочного комплекса «Ленэкспо» не осталось пациентов.
REGNUM вчера в 11:42
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
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Политика

США могут запретить въезд в страну высшим китайским чиновникам

В ответ на заявления американских политиков официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвал убогим возможное решение американских властей запретить въезд на территорию США членам КПК.
ИА Красная Весна 15:45
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Космос

Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца

Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
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Кино

Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»

Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
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Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru 14:39
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
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Здоровье

Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса

С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru 07:23
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Энергетика

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
Известия 15:46
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Шоу-бизнес

Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»

Pravda.Ru 12:22
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Гаджеты

Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания

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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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Армия и оружие

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ru 12:30
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Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
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Здоровье

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 14 293

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 421 и достигло 14 293, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости вчера в 01:33
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Футбол

Гончаренко устал считать пенальти в ворота ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после неудачи в домашнем матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» намекнул на систематические ошибки судей не в пользу своей команды.
ProstoProSport 16:06
Происшествия

Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении кубанского судьи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, который подозревается в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения.
Российская газета 07:52
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Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске

Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
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Путин: В апреле ВВП России сократился на 12 процентов

По оценкам, в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов.
Московский Комсомолец 07:47
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус

Недавно супруги Асмус-Харламов, одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, объявили о своём решении развестись.
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Как работают Яндекс.Новости?
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