Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаКремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры. Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
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