Политика
ТК ЗвездаКремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры. Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
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Кремль ответил на обвинения в похищении данных разработки коронавирусной вакцины
Московский Комсомолец06:36
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Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Общество
Собянин оценил идею закрыть Москву из-за коронавируса
В Москве не боятся завоза инфекции жителями других регионов, поэтому закрывать город для туристов не планируется.
Lenta.ru 12:21
Футбол
Рикарду Алвеш: «„Оренбург“ в Словении боролся бы за чемпионство»
Думаю, мы бы боролись за чемпионство, — сказал Алвеш в интервью каналу «Матч ПРЕМЬЕР».
Матч ТВ 11:22
Авто
Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров
Платить пошлину придется только при оформлении сделки купли-продажи автомобиля и лишь в тех случаях, когда собственник хочет оставить за собой номер или покупатель планирует приобрести машину вместе с "красивым" номером.
Новые автомобили вчера в 23:13
Общество
Численность населения Земли может начать сокращаться после 2064 года
По результатам исследования Вашингтонского университета в Сиэтле, опубликованном в издательстве Lancet, численность населения Земли начнёт сокращаться после 2064 года.
ZAB.RU вчера в 19:50
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Общество
Найден новый симптом коронавируса, появляющийся раньше других
Испанские ученые выявили симптом, появляющийся при заболевании COVID-19 раньше других.
Вести.Ru 12:35
Автоспорт
Льюис Хэмилтон доминирует в первой тренировке Гран При Венгрии
Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон возглавил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Венгрии, а Mercedes «привезла» полсекунды всем остальным.
Autosport.com.ru 06:37
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ 03:02
Общество
Главред связанного с Пригожиным РИА ФАН пожаловался в полицию на «Открытые медиа»
Представители «Федерального агентства новостей» (РИА ФАН), связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным, подали заявление в полицию с требованием проверить публикацию «Открытых медиа».
Новая газета 10:54
Общество
Куйвашев объяснил, почему разрешили проводить Царский крестный ход
Уральский меридиан 11:10
Происшествия
Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма
Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.
ИА Крыминформ 10:54
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 07:23
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news 02:36
Политика
Курганские единороссы возьмут на выборы любимую фразу губернатора
По словам другого собеседника агентства, партия власти перед выборами запустит проект «Вместе 45».
URA.Ru 15 июля в 02:54
Политика
Мишустин назвал интеграцию России и Белоруссии равноправной
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва говорит о независимой интеграции с Минском, и возможности экономического сотрудничества должны быть абсолютно взаимными и равноправными.
РИА Новости 12:11
Шоу-бизнес
Стас Пьеха показался поклонникам лысым и с усами
Суть событий 08:34
Политика
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой из КНР Ван И рассказал ему о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями в контексте задач поддержания стратегической стабильности, сообщил в пятницу МИД РФ.
РИА Новости 11:49
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 10:26
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
Evo-rus.com вчера в 03:56
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Футбол
«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков
По информации источника, туринский клуб по окончании сезона могут покинуть Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.
Бомбардир.ру 09:18
Общество
«Китайский Uber» может запуститься в России в августе
Агрегатор такси DiDi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, начнет работу на российском рынке с Казани.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.
Astera 11:39