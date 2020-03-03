Армия и оружие
РИА НовостиКремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе
Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Армия и оружие
Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике
По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, ещё шестеро получили ранения.
Армия и оружие
Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Авто
В России начались продажи нового Kia Seltos
Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Происшествия
В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД
После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
Блогер подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом в бане в Москве
Instagram-блогер Екатерина Диденко, праздновавшая накануне день рождения в банном комплексе в Москве, подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом.
Биатлон
Пихлер считает, что Логинову нужно рассказать правду о допинге
Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер считает, что россиянину Александру Логинову необходимо объяснить, как в его организм попал эритропоэтин (ЭПО).
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
Игры
Valve показала геймплей Half-Life: Alyx
Valve представила три геймплейных видео, посвященных игре Half-Life: Alyx. Ролики доступны на канале компании на YouTube.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Политика
Россия потеряла еще одного друга в Евросоюзе
Роберт Фицо был старым другом, но другом тихим и скромным – как и полагается руководителям маленьких и небогатых стран, расположенных рядом с Россией и не имеющих серьезных исторических комплексов на её счет.
Политика
В Госдуму внесена поправка в Конституцию о федеральных территориях
Поправкой устанавливается возможность создания не входящих в состав субъектов РФ федеральных территорий в соответствии с федеральным законом, которым будет определяться организация публичной власти на таких территориях.
Политика
Путин и Меркель отметили необходимость режима прекращения боев в Ливии
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта в Ливии режима прекращения боевых действий, сообщает пресс-служба Кремля.
Биатлон
Губерниев не полетит в Чехию на этап Кубка мира из-за коронавируса
Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев принял решение не лететь в Чехию, где пройдет этап Кубка мира по биатлону, из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Гаджеты
В России стартовали продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro
Главным образом, речь идет о смартфоне Honor View 30 Pro. В указанные дни модель можно приобрести с 11:00 по московскому времени.
Общество
Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Общество
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом
РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
Наука
Ранняя Земля могла быть «водным миром»
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Политика
Избрана новая и.о. главы администрации Астрахани
Депутаты астраханской городской думы приняли отставку Эльвиры Мурахдановой с должности временно исполняющего обязанности главы администрации города и избрали на этот пост Марию Пермякову.
Общество
Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.