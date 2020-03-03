Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиКремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле отвергают обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе

Газета.Ru05:30

Кремль отверг выводы комиссии ООН об ударах России по больницам в Сирии

РБК05:36

Кремль ответил на обвинения ООН в гибели населения в Идлибе

Московский Комсомолец05:30

Песков: РФ отвергает обвинения в своей адрес со стороны независимой комиссии ООН по Сирии

ТАСС05:39

Кремль ответил на обвинения в адрес России в военных преступлениях в Сирии

Lenta.ru05:24

Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

РИА Новости05:22

Кремль отверг обвинения против России в военных преступлениях в Сирии

РЕН ТВ05:16
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Музыка

Группа Little Big представит Россию на «Евровидении»

62инфо 04:59
Армия и оружие

Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике

По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, ещё шестеро получили ранения.
Rusvesna.su вчера в 19:00
Армия и оружие

Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет

По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Lenta.ru 04:26
Авто

В России начались продажи нового Kia Seltos

Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
Деловое.ТВ 01:10
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

РБК 06:34
Происшествия

В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД

После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.
REGNUM 05:28
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

REGNUM 02:40
Происшествия

Блогер подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом в бане в Москве

Instagram-блогер Екатерина Диденко, праздновавшая накануне день рождения в банном комплексе в Москве, подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом.
Известия 29 февраля в 03:44
Биатлон

Пихлер считает, что Логинову нужно рассказать правду о допинге

Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер считает, что россиянину Александру Логинову необходимо объяснить, как в его организм попал эритропоэтин (ЭПО).
News.ru 05:52
Происшествия

В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
RT на русском 06:38
Игры

Valve показала геймплей Half-Life: Alyx

Valve представила три геймплейных видео, посвященных игре Half-Life: Alyx. Ролики доступны на канале компании на YouTube.
Lenta.ru 06:50
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 05:14
Политика

Россия потеряла еще одного друга в Евросоюзе

Роберт Фицо был старым другом, но другом тихим и скромным – как и полагается руководителям маленьких и небогатых стран, расположенных рядом с Россией и не имеющих серьезных исторических комплексов на её счет.
Взгляд.ру 05:58
Политика

В Госдуму внесена поправка в Конституцию о федеральных территориях

Поправкой устанавливается возможность создания не входящих в состав субъектов РФ федеральных территорий в соответствии с федеральным законом, которым будет определяться организация публичной власти на таких территориях.
KM.ru 06:43
Политика

Путин и Меркель отметили необходимость режима прекращения боев в Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта в Ливии режима прекращения боевых действий, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 06:54
Биатлон

Губерниев не полетит в Чехию на этап Кубка мира из-за коронавируса

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев принял решение не лететь в Чехию, где пройдет этап Кубка мира по биатлону, из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 05:17
Гаджеты

В России стартовали продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro

Главным образом, речь идет о смартфоне Honor View 30 Pro. В указанные дни модель можно приобрести с 11:00 по московскому времени.
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Общество

Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически

Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Актуальные Новости вчера в 01:25
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Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

REGNUM 02:36
Общество

Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом

РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
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Ранняя Земля могла быть «водным миром»

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В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Политика

Избрана новая и.о. главы администрации Астрахани

Депутаты астраханской городской думы приняли отставку Эльвиры Мурахдановой с должности временно исполняющего обязанности главы администрации города и избрали на этот пост Марию Пермякову.
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Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

РИА Новости 02:57
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В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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