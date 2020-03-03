Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

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