Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными обвинения в причастности России к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

Песков отверг причастность России к убийству в Берлине

Политика Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Захват Балкан: Северная Македония вливается в НАТО Испания является последним 29 государством Альянса, которое пока не ратифицировало в своем парламенте протокол вступления в НАТО Северной Македонии.

Политика Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.

Общество В ГИБДД объяснили отмену «площадки» из экзамена на получение прав В Госавтоиспекции считают, что этап «площадка» при испытаниях на получение водительских прав дублирует экзамен автошколы и оставлять его нецелесообразно, заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

Политика Меркель объяснила высылку российских дипломатов Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Общество Дмитрий Медведев решил притормозить штрафы за превышение скорости Как уточняет «Коммерсант», идея об ужесточении наказания за превышение порога скорости на 10 км/ч обсуждалась в центральном офисе «Единой России» в ходе приема по случаю дня рождения партии.

Авто Кроссовер Genesis GV80 рассекретили полностью Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами, мощностью 300 лошадиных сил.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Экономика Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.

Авто В России снизились цены на автомобили Ravon С учётом предложений, минимальные цены на автомобили марки выглядят так: R2 - 586 000 рублей; R3 Nexia - 550 000 рублей; R4 - 603 000 рублей.

Гаджеты Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон, чтобы убить Apple Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Армия и оружие Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

Политика В Совфеде дали оценку новому отказу в визах США делегации из России Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что что отказ в американских визах делегации из России бьет по двусторонним отношениям и не останется без ответа.