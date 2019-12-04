Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПесков отверг причастность России к убийству в Берлине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными обвинения в причастности России к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.
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В Кремле ответили на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

URA.Ru05:20

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

РИА Новости05:26

Кремль не увидел риска для отношений с Германией из-за убийства в Берлине

РБК04:57

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

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RT на русском04:40

Песков: подозрения о якобы причастности РФ к убийству гражданина Грузии в ФРГ беспочвенны

ТАСС04:32

Кремль открестился от убийства соратника Басаева в Берлине

Национальная служба новостей05:02
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Политика

Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Захват Балкан: Северная Македония вливается в НАТО

Испания является последним 29 государством Альянса, которое пока не ратифицировало в своем парламенте протокол вступления в НАТО Северной Македонии.
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Политика

Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем

Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Газета.Ru 09:52
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В ГИБДД объяснили отмену «площадки» из экзамена на получение прав

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Парламентская газета 03:52
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами, мощностью 300 лошадиных сил.
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Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
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Телеведущий Шепелев рассказал о новой возлюбленной после Фриске

Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти.
Lenta.ru 10:47
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Политика

Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве

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Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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Экономика

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Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
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В России снизились цены на автомобили Ravon

С учётом предложений, минимальные цены на автомобили марки выглядят так: R2 - 586 000 рублей; R3 Nexia - 550 000 рублей; R4 - 603 000 рублей.
За рулем Кубань 06:07
Экономика

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Прогноз по росту экономики России улучшили аналитики Всемирного банка.
Телеканал 360° 08:51
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
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Культура

Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»

Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
Российская газета вчера в 04:01
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В Твери открылся медицинский центр «Белая роза»

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Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.
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Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Объявлена самая популярная песня года

Lenta.ru 08:35
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Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что что отказ в американских визах делегации из России бьет по двусторонним отношениям и не останется без ответа.
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В соцсетях разместили видео аварии на улице Марата в Калуге

Видео с одной из камер наружного наблюдения на здании попало в социальные сети.
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Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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