Политика
РБККремль ответил «мы не патологоанатомы» на слова о смерти мозга НАТО
Комментируя слова президента Франции о смерти мозга НАТО, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их правдивыми и отражающими суть. Однако глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель с Макроном не согласились.
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НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии - это не нам решать, мы не патологоанатомы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:50
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«Мы не патологоанатомы»: Песков прокомментировал данный Макроном диагноз НАТО
Московский Комсомолец04:54
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Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Коммерсантъ вчера в 03:13
Происшествия
Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела
Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Национальная служба новостей 03:29
Происшествия
Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией
Газета.Ru вчера в 14:44
Армия и оружие
ДНР ответит на появление украинских силовиков в зоне развода войск
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на ввод украинских силовиков в зону разведения войск последует зеркальный ответ.
Lenta.ru 05:14
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Матч ТВ вчера в 18:18
Происшествия
От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги
Мужчина кричал от боли при поступлении в больницу. Врачи обследовали пациента и обнаружили в его кишечнике большой инородный предмет.
Live24 01:54
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Политика
«Нафтогаз» отказался урегулировать судебные споры с Газпромом
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.
Взгляд.ру 04:12
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Происшествия
Нижегородский таксист избил пассажира до смерти
Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Шоу-бизнес
Адвокат назвал брак Лолиты с пятым мужем фиктивным
Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал о решении Мосгорсуда по делу о расторжении брака между артисткой и ее пятым супругом - спортсменом Дмитрием Ивановым.
Газета.Ru 05:07
Шоу-бизнес
Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram
Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Росбалт вчера в 09:11
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Общество
Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах
Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.
Политика Сегодня 04:57
Политика
Песков заявил, что о запрете доступа к «Википедии» речь не идет
Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" нет, и речи быть не может, - сказал Песков в пятницу журналистам.
РИА Новости 04:51
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Происшествия
Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране
В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.
РБК вчера в 22:13
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Общество
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие
«Иркутск» и «Маршала Шапошникова» вооружат гиперзвуковыми «Цирконами»
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подводная лодка "Иркутск" получат после модернизации универсальные пусковые установки и смогут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", заявил агентству ТАСС заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Вести.Ru 05:08
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Футбол
Руководитель MLS подтвердил возможный переход Ибрагимовича в «Милан»
Sport24.ru вчера в 17:48