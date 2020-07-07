Общество

Lenta.ruLenta.ruКремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 июля.
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Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

РИА Новостивчера в 07:00

Песков усомнился в корректности данных о росте числа россиян с низким доходом

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В Кремле прокомментировали данные о падении доходов россиян

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В Кремле ответили на сообщения о падении доходов россиян из-за пандемии

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В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 06:20
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Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
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На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

В Новороссийске пройдет торжественная литургия в храме святых Петра и Февронии.
Кубань 24 01:51
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com вчера в 05:29
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Гаджеты

Apple выпустила iOS 14 beta 2 и iPadOS 14 beta 2

Стоит напомнить, что компания Apple объявила о скором выходе программного обеспечения iOS 14 и iPadOS 14.
МИТ вчера в 15:33
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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Футбол

Жуниньо: «Неймар перешёл в „ПСЖ“ только из-за денег»

Неймар оказался в "ПСЖ" только из-за денег. В Бразилии существует культура жадности.
Sport.ru 01:44
Происшествия

На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
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Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Кино

Джуд Лоу может сыграть злодея в новой экранизации «Питера Пэна»

Британскому актеру Джуду Лоу поступило предложение от студии Disney сыграть роль главного злодея, Капитана Крюка, в новой адаптации «Питера Пэна».
Культуромания 03:35
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Гаджеты

Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187

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Общество

Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
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Общество

Число заболевших коронавирусом рязанцев превысило 5 500

В Рязанской области за последние сутки зафиксировано 38 новых случаев кооронавируса, общее число заболевших в регионе за все время пандемии составило 5 507.
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В США ученые экспериментируют с бесконтактной левитацией

Отмечается, что изначально ученые проводили эксперименты с обычной акустической левитацией, позволяющей удерживать объекты в воздухе при помощи звуковых волн.
Live24 вчера в 08:02
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Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
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Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК вчера в 12:17
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Общество

Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины

По мнению члена-корреспондента РАН, заместителя директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константина Чумакова, мир может обойтись без вакцины от коронавируса при условии, что 60% населения приобретет иммунитет.
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Глава Марий Эл поздравил с Днем семьи, любви и верности

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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия вчера в 04:30
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Сергей Лазарев отдыхает на Чёрном море в компании Алекса Малиновского

Оказалось, что певец отдыхает на Чёрном море не один, а в компании Алекса Малиновского, что видно в Instagram-аккаунте Сергея.
HotGeo 02:39
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«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат вчера в 05:48
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Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ вчера в 10:05
Гаджеты

За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR

Специалисты заявили, что проданный в среднем спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет почти 57% от первоначальной цены.
Live24 вчера в 01:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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